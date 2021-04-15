К концу июня Евросоюз получит ещё 50 миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Еврокомиссии сказала, что общее количество доз, которые страны Европейского союза получат от Pfizer, во втором квартале этого года достигнет 250 миллионов.

”Это существенно поможет ускорить нашу программу вакцинации. Я благодарю BioNTech-Pfizer, — сказала она в интервью журналистам из Брюсселя. — Компания доказала, что является надежным партнёром. Она выполняет взятые на себя обязательства и откликается на наши потребности”.

Ранее компания Pfizer обязалась к концу года поставить 500 миллионов доз своей вакцины.

Фон дер Ляйен также проинформировала, что в 27 странах-членах ЕС было использовано более 100 миллионов доз вакцины.

”Это этап, которым мы можем гордиться. Из этих 100 миллионов более четверти — повторные дозы, а это значит, что у нас сейчас более 27 миллионов человек полностью вакцинированы”, — добавила она.

Кроме вакцины Pfizer Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцин, разработанных Moderna, AstraZeneca/Oxford и Johnson & Johnson.

Ожидается, что в этом году Moderna поставит 360 миллионов доз, ещё Евросоюз закупил 200 миллионов прививок однодозовой вакцины Johnson & Johnson, известной также как Janssen.

Но на пути к использованию вакцин AstraZeneca и Janssen оказались различные препятствия.

Сколько вакцин было использовано в разных странах?

Англо-шведская фармацевтическая компания в первом квартале года не смогла поставить заявленного в договорах количества вакцины и уже предупредила, что ей придётся сделать это и во втором квартале. Государства-члены ЕС к тому же ограничили использование этой вакцины для отдельных возрастных групп после того, как регулирующие органы в Евросоюзе и Великобритании предупредили о ”возможной связи” между её использованием и редкими зарегистрированными случаями тромбоза.