14.04.2021, 22:40
EKRE достигла с правящей коалицией компромисса по вопросу скандального законопроекта
По словам главы консерваторов Мартина Хельме, в ходе обсуждений удалось прийти к формулировкам, которые устраивают обе стороны, в частности, и те, против которых были направлен протесты, отметил Хельме.
Хельме добавил, что если комиссия по социальным делам одобрит компромиссные формулировки, то EKRE отзовет 169 поправок к законопроекту, которые были призваны блокировать процедуру его одобрения в Рийгикогу.