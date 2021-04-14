Новости Эстонии
14.04.2021, 22:40

EKRE достигла с правящей коалицией компромисса по вопросу скандального законопроекта

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Акция на Тоомпеа против законопроекта
Акция на Тоомпеа против законопроекта
Andres Putting
Консервативная народная партия (EKRE) готова на компромисс с коалицией по поправкам к закону об инфекционных заболеваниях, пишет rus.err.

По словам главы консерваторов Мартина Хельме, в ходе обсуждений удалось прийти к формулировкам, которые устраивают обе стороны, в частности, и те, против которых были направлен протесты, отметил Хельме.

Хельме добавил, что если комиссия по социальным делам одобрит компромиссные формулировки, то EKRE отзовет 169 поправок к законопроекту, которые были призваны блокировать процедуру его одобрения в Рийгикогу.

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