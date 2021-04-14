Eesti Energia будет закупать огромные объемы произведенной в Литве электроэнергии

Через свою дочернюю компанию Enefit Green концерн Eesti Energia является ведущим предприятием по развитию возобновляемой энергии в регионе, но, по словам члена правления энергетического концерна Маргуса Вальса, долгосрочные договоры о закупках электроэнергии, заключаемые с другими подобными предприиятиями, позволят большему числу клиентов снизить влияние на окружающую среду благодаря энергии, произведенной в странах Балтии из возобновляемых источников.

«Наша задача как международного энергетического предприятия – на каждом из домашних рынков прилагать усилия с целью создания более инновационных решений для клиентов и более чистого производства энергии», – сказал Вальс. «Мы помогаем нашим клиентам спланировать, а затем поможем и осуществить зеленый переворот. Мы как производитель, закупщик и продавец возобновляемой энергии работаем, чтобы предлагать нашим клиентам еще больше чистой энергии. Мы постоянно ищем новые способы расширения нашего портфеля зеленой энергии».

С 2023 года Eesti Energia будет закупать энергию, которая будет производиться в строящихся сейчас ветропарках European Energy, в объеме, равном примерно половине годового потребления электроэнергии в Эстонии. В свою очередь, ветряная энергия будет поступать к бизнес-клиентам Eesti Energia во всех странах Балтии, которые все активнее ищут способы сделать свою деятельность более экологически чистой.

В последние месяцы интерес бизнес-клиентов к долгосрочным контрактам в области ветряной энергетики превзошел все ожидания и было заключено почти сто долгосрочных контрактов с крупными компаниями по всей Балтии.

«Мы очень рады, что благодаря нашим ветряным электростанциям мы сможем поставлять в страны Балтии еще больше ветряной энергии. Мы видим, что рынок стран Балтии очень заинтересован в «зеленом» переходе энергетического сектора», – сказал директор по торговле энергоресурсами и долгосрочным контрактам European Energy Йонас Лау Форсберг Нихой.