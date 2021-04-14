В Турции зафиксировали суточный рекорд по заболевшим и умершим от COVID-19

За последние 24 часа в стране инфекцию обнаружили у 62 797 человек. Кроме того, в Турции за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом — 279.

С начала апреля суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Турции восемь раз обновлял максимальные показатели. В последний раз это произошло накануне, 13 апреля (59 187 человек).

Рост заболеваемости в Турции возобновился в конце марта. Тогда президент страны Реджеп Эрдоган сообщил о том, что 58 городов оказались в красной категории (с повышенным риском заражения COVID-19). Речь идет о территориях, на которых проживает 80% населения Турции.

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