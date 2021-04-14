На Эстонию наступает южноафриканский штамм COVID-19

"На сегодня 90% случаев заражения в Эстонии вызваны так называемым британским штаммом вируса, но постепенно нарастает и доля южноафриканского штамма. В сотрудничестве с Тартуским университетом мы обнаружили 37 cлучаев заражения этим штаммом. Одиннадцать из них, так сказать, местные, то есть не завезенные из-за границы", — пояснила заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"Поступает все больше информации о том, что южноафриканский штамм пробивает созданную вакциной защиту, хотя и не так легко, как в случае непривитых людей. И в Эстонии нам известен случай заражения этим штаммом уже после вакцинации первой дозой. Поэтому люди, возвращающиеся из-за границы, должны осознавать свою ответственность за здоровье окружающих", — подчеркнула Хярма.

Важно сдержать наступление этого штамма именно сейчас, ведь ученые уже занимаются доработкой вакцин, чтобы была обеспечена защита и от такого мутировавшего вируса.

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