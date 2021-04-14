Любовь прошла, завяли помидоры. Звезду мирового биатлона обчистил бывший муж

31-летняя чешская биатлонистка утверждает, что на протяжении нескольких лет бывший муж прибирал к рукам ее имущество и деньги.

Предприимчивый супруг

"Петр Коукал забирал имущество и деньги из совместной собственности супругов и распорядился ими без согласия Соукаловой", — сообщает чешское издание Кafe со ссылкой на адвоката бывшей биатлонистки. Коукал, в частности, переводил деньги жены на свой счет и покупал на них недвижимость.

Сейчас биатлонистка вынуждена расплачиваться с долгами Коукала. Пропажу денег она заметила только после развода. Соукалова сообщила, что бывший супруг постоянно изменял ей.

Украденная сумма составляет десятки миллионов чешских крон. Издание добавляет, что Коукалу может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Биатлонистка развелась в прошлом году и вернула себе девичью фамилию. Недавно звезда мирового биатлона сообщила, что живет с новым бойфрендом и ждет от него ребенка.

Мечтала о золоте Олимпиады, но внезапно завершила карьеру

На Олимпиаде-2014 в Сочи Соукалова завоевала две серебряные медали. Затем она выиграла две золотые медали на чемпионатах мира. Чешская биатлонистка считалась одной из претенденток на золото Олимпиады-2018, но от выступления в Пхенчхане она отказалась, сославшись на состояние здоровья.

Воспользовавшис паузой в карьере, биатлонистка написала автобиографическую книгу, в которой поделилась с широкой публикой неизвестными ранее деталями своей жизни. В ней Габи рассказала о своем первом сексуальном опыте с 12-летним мальчиком.

В мае 2019 биатлонистка завершила карьеру в возрасте 29 лет. В общей сложности Соукалова выиграла на чемпионатах мирах и Олимпийских играх 8 медалей различного достоинства.