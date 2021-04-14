ГРАФИК | Смотрите, кто больше всех пожертвовал ведущим эстонским партиям за последние годы!

Обращает на себя внимание, что среди первой десятки не нашлось ни одного, кто бы сделал пожертвование Эстонской консервативной народной партии ( EKRE ).

Стоит отметить, что здесь не учитываются членские взносы в случае, если жертвователь является (являлся) членом партии, по своей величине они не идут ни в какое сравнение с пожертвованиями и, как правило, находятся в пределах нескольких сотен евро.