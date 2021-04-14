14.04.2021, 21:32
ГРАФИК | Смотрите, кто больше всех пожертвовал ведущим эстонским партиям за последние годы!(3)
Tiit Blaat
Комиссия по надзору за финансированием партий (Erakondade rahastamise järelevalve komisjon — ERJK) собрала и обнародовала имена жертвователей эстонским партиям с 2013 года, а также суммы пожертвований.
На графике представлена десятка лиц, которые были самыми щедрыми жертвователями различным партиям.
Обращает на себя внимание, что среди первой десятки не нашлось ни одного, кто бы сделал пожертвование Эстонской консервативной народной партии (EKRE).
Стоит отметить, что здесь не учитываются членские взносы в случае, если жертвователь является (являлся) членом партии, по своей величине они не идут ни в какое сравнение с пожертвованиями и, как правило, находятся в пределах нескольких сотен евро.