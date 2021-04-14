"Молоко не должно быть дешевым". В Рийгикогу определили, по какой цене нужно продавать эстонское молоко

Председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм отметил, что эстонские молочные хозяйства весьма успешны как на европейском, так и на мировом уровне, а значит, сектор обладает большим потенциалом и возможностями.

”Нельзя упускать эти возможности. Мы должны и дальше сохранять конкурентоспособность на рынке”, — сказал Тамм. Он добавил, что молочная продукция также является хорошим предметом экспорта. ”Но мы не должны мириться с тем, что четверть производимого молока отправляется в другие страны. Мы должны сами перерабатывать сырое молоко для создания дополнительной стоимости, чтобы эти деньги оставались в Эстонии. Эстонская промышленность также готова заниматься этим вопросом”.

Тамм подчеркнул, что нельзя мириться и с тем, что стоимость молока в магазинах существенно ниже себестоимости. В такой ситуации производить молоко становится нецелесообразным. ”Возникает вопрос, почему молоко должно стоить дешевле воды и почему стоимость молока в Эстонии ниже, чем у соседей”, — сказал Тамм. Он отметил, что целью встречи было организовать дискуссию, в результате которой как производители молока, так и обрабатывающая промышленность смогли бы назначить справедливую цену за свой труд и продукцию.

”Наша общая цель — сохранить молочное стадо в Эстонии. В настоящий момент в Эстонии насчитывается 80 000 коров, и есть потенциал значительно увеличить поголовье. Но, согласно полученной сегодня информации, некоторые хозяйства, наоборот, раздумывают о прекращении деятельности в этой сфере”, — сказал Тамм. Он добавил, что сегодня на заседании комиссия получила богатую пищу для размышлений. Обсуждение этой темы, безусловно, продолжится.