В этом году телефонные мошенники опустошили счета жителей Эстонии на 380 000 евро. Многие были обмануты дважды!

Больше всего случаев было зарегистрировано в Харьюмаа – почти 60, в Ида-Вирумаа было 20 случаев, пострадавшие были также в Тартуском, Валгаском и Ляэне-Вирумааском уездах.

13 апреля два таких случая были зарегистрированы в Таллинне. В одном случае мошенники представились сотрудниками банка SEB, в другом LHV банка. В обоих случаях жертв попросили сообщить данные, в том числе мошенник, звонивший якобы из SEB банка, спросил у жертвы данные о его счете в Swedbank. Ущерб составил соответственно 8800 и 2500 евро.

Вчера также сообщили полиции, что 12 апреля 63-летнему жителю Нарвы позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank и попросил подтвердить банковской перевод. В результате со счета мужчины пропало около 3650 евро.

Для выяснения всех обстоятельств возбуждены уголовные дела о по статье о мошенничестве.

Следователь по особым делам криминального бюро Пыхьяской префектуры Маргус Семенов рассказал, что мошенники по-прежнему звонят жителям Эстонии как от имени банка, так и с предложениями выгодно вложить деньги в акции, биткойны и пр.

"Большинство пострадавших от "инвестирования" реагировали на рекламу подобной услуги в интернете или сами искали информацию, как заработать на инвестициях", – рассказал Семенов. Но за первые три месяца этого года, по словам Семенова, было зарегистрировано семь случаев, когда люди соглашались на такое предложение, поступившее по телефону.

Еще в семи случаях за тот же период люди стали жертвами мошенников во второй раз – в пяти случаях мошенники позвонили и предложили помощь в возвращении потерянных денег, еще в двух случаях люди нашли контакты таких "фирм" самостоятельно в интернете. Попытки вернуть потерянные деньги обернулись общим ущербом более чем в 12 700 евро.