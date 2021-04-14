Дания полностью отказалась от AstraZeneca - правительство(15)
Использование препарата AstraZeneca в Дании было приостановлено 11 марта после нашумевших случаев смерти привитых этой вакциной. Аналогичные решения были приняты и в ряде других стран. На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств подтвердило связь между случаями тромбоза и прививкой, однако обратило внимание на то, что это относительно редко оборачивается смертью. В итоге Европейское агентство посчитало, что польза от вакцинации превышает серьёзность этих рисков.
В датском Управлении здравоохранения отмечают, что могут продолжать прививочную кампанию и без препарата AstraZeneca, поскольку располагают двумя другими одобренными вакцинами — Pfizer и Moderna.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.