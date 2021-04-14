Дания полностью отказалась от AstraZeneca - правительство

Использование препарата AstraZeneca в Дании было приостановлено 11 марта после нашумевших случаев смерти привитых этой вакциной. Аналогичные решения были приняты и в ряде других стран. На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств подтвердило связь между случаями тромбоза и прививкой, однако обратило внимание на то, что это относительно редко оборачивается смертью. В итоге Европейское агентство посчитало, что польза от вакцинации превышает серьёзность этих рисков.