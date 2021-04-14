В Тарту закрывается легендарный Ekraan

Руководитель компании Forum Cinemas Кристьян Конго сказал в эфире телепрограммы "Aktuaalnе kaamera", что каждый кинотеатр должен быть экономически рентабельным, передает ERR.

"Ekraan отметил бы в этом году своё 60-летие, это крайне старое здание, требующее очень больших инвестиций для своего содержания", - сказал Конго.

"Год от года число зрителей сокращалось. Работники информированы", - сообщил он.

Ekraan был открыт в 1961 году, это был первый широкоэкранный кинотеатр в Тарту. В составе компании Forum Cinemas OÜ он работал с 1998 года.