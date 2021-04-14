14.04.2021, 20:07
В Тарту закрывается легендарный Ekraan(1)
Aldo Luud / Õhtuleht
Накануне своего юбилея прекращает деятельность легендарный тартуский кинотеатр Ekraan.
Руководитель компании Forum Cinemas Кристьян Конго сказал в эфире телепрограммы "Aktuaalnе kaamera", что каждый кинотеатр должен быть экономически рентабельным, передает ERR.
"Ekraan отметил бы в этом году своё 60-летие, это крайне старое здание, требующее очень больших инвестиций для своего содержания", - сказал Конго.
"Год от года число зрителей сокращалось. Работники информированы", - сообщил он.
Ekraan был открыт в 1961 году, это был первый широкоэкранный кинотеатр в Тарту. В составе компании Forum Cinemas OÜ он работал с 1998 года.