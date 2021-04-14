Путин сделал вторую прививку от коронавируса

"Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо", — сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи.

"И вам того же желаю. Исхожу из того, что вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру", — обратился Путин к участникам заседания.

Президент также выразил надежду, "что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе, благодаря вакцинации, которую мы в стране активно проводим".

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. Президент не стал уточнять, какой именно препарат был использован, он лишь подтвердил, что привился одной из российских вакцин.

Как заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в конце марта, все три зарегистрированные российские вакцины "примерно по своим качествам одинаковые". "Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче", — сказал Путин.

Президент также сообщал, что после первой прививки от коронавируса у него не было особых побочных явлений.

Как и после первой вакцинации, информация о том, какой из трех российских вакцин привился президент, разглашаться не будет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин не намерен рассказывать об этом. "Насколько я знаю, нет", — сказал Песков, которого цитирует радиостанция "Говорит Москва".