Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Байдена

Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.

"Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия", — сказал Песков.

"Конкретных мест пока нет", — добавил он.

"Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави", — сказал Песков.

Он отметил, что речь шла "об одной из европейских стран", "одной из третьих стран", но говорить о месте встречи пока преждевременно, поскольку это необходимо согласовать по дипломатическим каналам — как и" дальнейшие конкретные действия".