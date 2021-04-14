Депутат Рийгикогу наперекор КаПо заявил о намерении сотрудничать со школами России

"Жизнь КаПо была бы пресной и лишенной всякого смысла, если бы не Россия и не русские. О чем бы они тогда писали в своих ежегодных отчетах? О китайской угрозе? Об исламских экстремистах? Это не продается. Поэтому ньюзмейкер номер один для нашей Полиции безопасности — это Кремль с его обширной сетью агентов влияния. Эти ”отчеты” больше смахивают на пародию на шпионские фильмы, нежели на официальный документ структуры МВД.

В этом году КаПо договорилась до того, что и школьное образование на русском языке в Эстонии — это тоже коварные происки Кремля. Болью в сердце КаПо отозвалось и то, что в рамках образовательной программы ”Знаю Россию” молодым людям предлагают складывать из пазлов карту России — это, безусловно, угроза нашей безопасности.

В отчете говорится, что проектом заинтересовалось посольство РФ в Эстонии, желая представить местным школьникам Россию в позитивном ключе. Видимо, по мнению КаПо, это уже преступление. Тут же они предостерегают школы и самоуправления от участия в проекте, отмечая помимо всего прочего, его низкую образовательную ценность. Кто-кто, а работники КаПо, конечно же, эксперты в области образования.

Вопрос КаПо — а как тогда относиться к организованному нашим МИДом виртуальному форуму зарубежных эстонцев, цель которого — упрочить связи с соотечественниками? Должны ли разведки по всему миру напрячься и начать поиск агентов влияния Таллинна? Или лучше успокоится и понять, что знание своих корней, истории и культуры важно для каждого человека, независимо от национальности. Лично я продолжу всячески содействовать и помогать сотрудничеству школ Таллинна со школами России и Белоруссии".

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