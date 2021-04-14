Pfizer ускоряет поставки: Эстония получит 150 000 доз вакцины гораздо раньше запланированного

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 50 млн доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech поступят в страны-члены содружества вместо четвертого квартала этого года уже во втором.

Урсула фон дер Ляйен сообщила сегодня, что первые дозы этой поставки страны получат уже в апреле. Эстония из 50 млн доз должна получить 150 000.

Это означает, что в течение второго квартала страны ЕС получат в общем 250 миллионов доз, которые будут разделены пропорционально между входящими в Евросоюз странами.

Урсула фон дер Ляйен также добавила, что ЕС приступает к следующей фазе переговоров с Pfizer с тем, чтобы заключить договор на поставку 1,8 млрд доз вакцин с поставкой в 2021 — 2023 годах.

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