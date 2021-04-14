ВИДЕО: В Риге убит футбольный агент. В деле появился российский след

Нападение произошло в микрорайоне Пурвциемс. Беззубов передвигался на автомобиле Volkswagen, когда путь ему перегородил BMW X5, из которого киллер открыл стрельбу. Латвийский портал Kompromat утверждает, что BMW был с российскими номерами, а за убийством Беззубова может стоять подольская группировка.

41-летний Беззубов вместе с Викторией Могилевич владели футбольным агентством BR-sport agency. Среди их клиентов были преимущественно латвийские игроки. Один из них защитник Владислав Габов в свое время играл в чемпионате Эстонии за ТФМК.

Как сообщают латвийские СМИ, дела у фирмы шли не лучшим образом. Оборот агентства в 2019 году составил 1750 евро, убытки - 7688 евро. Информации о деятельности компании в 2020 году нет.