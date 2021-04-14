ВИДЕО: В Риге убит футбольный агент. Чьи интересы он представлял?

Нападение произошло в микрорайоне Пурвциемс. 41-летний Беззубов передвигался на автомобиле Volkswagen, когда путь ему перегородил BMW X5, из которого киллер открыл стрельбу. Некоторое время автомобиль агента еще продолжал движение, но вскоре Беззубов от полученных ран скончался.

Латвийский портал Kompromat утверждает, что BMW был с российскими номерами, а за убийством Беззубова может стоять подольская группировка. Позже BMW, из которого стреляли в агента, был найден сгоревшим в другом районе Риги.

Бывший игрок молодежной сборной Латвии начал заниматься агентской деятельностью по завершении футбольной карьерв в 2012 году. Беззубов вместе с Викторией Могилевич владели футбольным агентством BR-sport agency. Среди их клиентов были преимущественно латвийские игроки. Один из них защитник Владислав Габов в свое время играл в чемпионате Эстонии за ТФМК.

Как сообщают латвийские СМИ, дела у фирмы шли не лучшим образом. Оборот агентства в 2019 году составил 1750 евро, убытки - 7688 евро. Информации о деятельности компании в 2020 году нет.