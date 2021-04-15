Платформа, предлагающая быстрое получение денег из II пенсионной ступени, стартовала успешно. Насколько выгодна эта услуга?

Как мы уже сообщали, в понедельник эстонская технологическая компания Vabaks создала инновационную платформу vabaks.ee, которая позволяет быстрее получить накопленные во II пенсионной ступени деньги. Покидающий пенсионную систему человек должен заплатить за эту услугу. Марко Вайк в интервью Ärileht подробнее рассказал о деятельности платформы.

- Чем отличается vabaks.ee от других фирм, предлагающих быстрые кредиты?

- Я попросил бы не очернять словосочетание "быстрый кредит", потому что кредитная карточка Swedbank тоже предлагает использование быстрого кредита. Кредит и должен быть быстрым. Черная метка на "быстром кредите" возникла тогда, когда появились предприятия, которые стали предлагать очень быстрое получение кредита под огромные проценты. Через несколько лет и банки стали предлагать быстрые кредиты.

То, что мы предлагаем — не кредит, а новый финансовый инструмент. Речь идет о разделении прибыльности с инвесторами.

- Представим себе два сценария. Первый. Я покидаю II ступень, получаю 8000 евро. Сумма поступит мне на счет в сентябре, но деньги нужны уже сейчас. Я решил использовать платформу vabaks.ee. Сколько я в итоге должен заплатить?

- Это сегодня у вас 8000 евро, вы в ожидании этих денег, но окончательная сумма выяснится только 1 сентября. Получение денег может растянуться на весь сентябрь. На данный момент мы берем с этих 8000 евро 16%, из которых 12% идет инвесторам и 4% — платформе.

Дополнительно мы берем 4,9 евро ежемесячно за обслуживание договора и 24,9 евро за заключение договора.

Когда пенсионные деньги придут на ваш счет, вы обязаны перевести нам всю сумму полностью, и тем самым договор прекращается.

Пояснение: из 8000 евро человек заплатит платформе 1280 + 24,9 (обслуживание договора за пять месяцев), то есть 1304 плюс при получении денег еще 24,9 евро за договор.