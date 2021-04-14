14.04.2021, 16:00
СЕГОДНЯ: "Ливерпуль" сыграет с "Реалом". Кто победит?
Foto: imago images/motivio
Программу четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов завершают два поединка в Германии и Великобритании.
Самый титулованный клуб Европы испанский "Реал" сыграет в гостях с английским "Ливерпулем" (начало в 22:00). Первая встреча соперников завершилась неделю назад победой "Реала" со счетом 3:1. Хватит ли преимущества в два мяча испанскому клубу для выхода в полуфинал Лиги чемпионов?
В параллельном матче представитель германской Бундеслиги дортмундская "Боруссия" принимает английский "Манчестер Сити". Британский клуб ваыиграл первый матч со счетом 2:1.