СЕГОДНЯ: "Ливерпуль" сыграет с "Реалом". Кто победит?

Самый титулованный клуб Европы испанский "Реал" сыграет в гостях с английским "Ливерпулем" (начало в 22:00). Первая встреча соперников завершилась неделю назад победой "Реала" со счетом 3:1. Хватит ли преимущества в два мяча испанскому клубу для выхода в полуфинал Лиги чемпионов?