Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Самый титулованный клуб Европы "Реал" выиграл дома первый поединок у английского "Ливерпуля" со счетом 3:1. В ответной встрече счет не был открыт - 0:0. Перед матчем автобус с футболистами "Реала" забросали в Ливерпуле камнями.

"Реал", "Челси", ПСЖ "Ман Сити" - кто фаворит?

"Реал" сыграет в полуфинале впервые с 2018 года - тогда за мадридский клуб играл еще Криштиану Роналду. Соперником "Реала" в 1/2 финала будет английский "Челси".

В параллельном поединке представитель германской Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла дома английскому "Манчестер Сити" - 1:2 (1:0). В первом поединке британский клуб также выиграл со счетом 2:1.

"Манчестер Сити" в предыдущие три года неизменно спотыкался на четвертьфинальной стадии. При Пепе Гваврдиоле команда впервые пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником английского клуба будет французский ПСЖ.

Лига чемпионов - 1/4 финала

ПСЖ (Франция) - Бавария (Германия) 3:2 и 0:1

Челси (Англия) - Порту (Португалия) 2:0 и 0:1

Ливерпуль (Англия) - Реал (Испания) 1:3 и 0:0

Боруссия Д (Германия) - Манчестер Сити (Англия) 1:2 и 1:2

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая.