Хозяйка фермы: иностранный работник надежнее эстонского, он никуда не уедет в разгар сезона

По словам Хелен Кескемаа, прошлый год был очень сложным из-за того, что владельцы фермы не смогли найти достаточного числа рабочих рук, но в этом году обстановка лучше, потому что на ферму уже приехали четыре работника из-за границы, а другие ждут своей очереди. Когда закончится период изоляции первых, приедут следующие.

Кескемаа говорит, что ждёт и жителей Эстонии, но, "как показал минувший год, сделать на них стопроцентную ставку нельзя".

Дело в том, что когда в Эстонию приезжает работник из Украины, он остаётся на весь сезон, можно быть уверенными, что он никуда не уедет и не нужно будет обучать нового человека в разгар сезона.

"А наши люди – кто на день приедет, кто на неделю, и нам приходится в самую горячую пору всё время кого-то обучать", - сетует Кескемаа.

"В пик сезона нам нужны 80 сборщиков урожая. И у всех производителей схожая ситуация. Вопрос лишь в том, сколько гектаров урожая нужно убрать. Тем, у кого их не так много, как у нас, столько помощников не нужно. Что касается 80 работников, то в этом нет ничего особенного. В Эстонии таких хозяйств много".

В прошлом году никто ничего не знал о коронавирусе, но, так как работать на ферму приехало совсем немного людей, их удалось их "рассеять, расселить по разным комнатам". Тем самым удалось и сдержать распространение вируса вопреки всем опасениям и страхам.

В этом году о вирусе известно намного больше, известно, какие методы и способы препятствуют его распространению.

"Так что опыт прошлого года нам очень пригодился", - говорит владелица фермы.

"Мы получили поддержку и много инструкций от самых разных организаций и учреждений по самым разным моментам, связанным с наймом и пребыванием рабочей силы. Не могу дать гарантии, что нам на сто процентов удастся избежать неприятностей, но мы будем делать всё, что от нас зависит", - обещает она.

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