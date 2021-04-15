В Таллинне начинается месяц благоустройства. Смотрите, какие мероприятия пройдут в столице(3)
Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что весенняя уборка в городе уже началась и призвал всех горожан очистить свои дома и прилегающие территории от зимнего мусора.
”Но у месяца благоустройства в этом году более широкая цель — прежде всего, обратим внимание на экономику замкнутого цикла, особенно на вторичное использование, поскольку бережное потребление — одно из ключевых слов устойчивого будущего, — сказал Калле Кландорф. — В месячник благоустройства будем проводить как традиционные мероприятия, так и новые начинания, которые будут способствовать повышению осведомленности в области окружающей среды и достижению чистой городской среды, поддерживая в то же время движение города к званию зеленой столицы. Например, горожан приглашают принять участие в первом таллиннском ”мусорном забеге”, а также, как и в прошлые месяцы благоустройства, можно будет бесплатно сдать опасные отходы”.
В качестве новой инициативы с 26 апреля по 14 мая в Таллинне состоится ”мусорный забег” или плоггинг. Это экологическое движение, зародившееся в 2016 году в Швеции, при котором бег трусцой сочетается с защитой окружающей среды. Цель бегуна — собрать разбросанный на дороге мусор, чтобы позднее утилизовать его надлежащим способом. Принять участие может каждый, в любом подходящем месте по всему Таллинну. Это не соревнование, но среди участников будут разыграны сувениры. Условия участия в акции можно найти на страничке Месячника благоустройства — www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu.
Для того, чтобы было удобнее дать вторую жизнь ставшим ненужными вещам и хорошие штучки не закончили свое существование в мусорном контейнере, Центр вторичного использования предлагает этой весной возможность вызвать ”Благотворительное такси” — подробности здесь: https://uuskasutus.ee/ru/takso/?l
Традиционный старт весеннему мытью улиц будет дан 19 апреля в 12.00 на бульваре Мере. Этим будет положено начало крупномасштабной уборке улиц от скопившегося за зиму мусора. Финальный аккорд уборки прозвучит 15 мая, в День Таллинна, после чего перейдут на летний график работы.
Как обычно, в рамках Месячника благоустройства отмечается международный День Земли (22 апреля), цель которого — привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды. По этому случаю в течение трех четвергов подряд состоятся вебинары, на которых будет говориться об изменениях климата, о курсе Таллинна как ”зеленой” столицы и практических примерах того, как каждый человек может в повседневной жизни действовать более экологично.
В начале мая второй сезон в таллиннском Старом порту начнет международный уловитель морского мусора Seabin. Уловитель мусора останется выполнять свою работу и привлекать внимание к морскому мусору до октября, и ждет любопытных детей и взрослых.
В рамках месячника благоустройства жители Таллинна вновь смогут бесплатно сдать опасные отходы. Циклы сбора этих отходов состоятся 15-16 и 22-23 мая. Дополнительную информацию о времени и остановках можно будет узнать в газетах районных управ, в газете ”Столица” и на странице Месячника благоустройства. На интернет-странице www.tallinn.ee/est/keskkond/jaatmed можно найти информацию об отходах — как о том, где находятся пункты сбора, так и о том, как сортировать мусор по видам.
Традиционно в месяц благоустройства будет издан инфобуклет Heakorra ABC (”Азбука благоустройства”), в котором собрана информация о городской среде, птицах и животных, отходах, игровых площадках и кладбищах. В этом году буклет предлагается только в электронном виде и доступен для всех на портале акции.
Месячник благоустройства, стартующий ежегодно в середине апреля, является старейшей экологической кампанией Таллинна, впервые он был организован в 1991 году. В течение месяца проводятся работы по уборке, а в обычных условиях и толоки, собираются опасные отходы, а жителям города рассказывают об экологических мерах. Обычно месяц благоустройства завершается ко дню Таллинна 15 мая.