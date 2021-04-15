В Таллинне начинается месяц благоустройства. Смотрите, какие мероприятия пройдут в столице

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что весенняя уборка в городе уже началась и призвал всех горожан очистить свои дома и прилегающие территории от зимнего мусора.

”Но у месяца благоустройства в этом году более широкая цель — прежде всего, обратим внимание на экономику замкнутого цикла, особенно на вторичное использование, поскольку бережное потребление — одно из ключевых слов устойчивого будущего, — сказал Калле Кландорф. — В месячник благоустройства будем проводить как традиционные мероприятия, так и новые начинания, которые будут способствовать повышению осведомленности в области окружающей среды и достижению чистой городской среды, поддерживая в то же время движение города к званию зеленой столицы. Например, горожан приглашают принять участие в первом таллиннском ”мусорном забеге”, а также, как и в прошлые месяцы благоустройства, можно будет бесплатно сдать опасные отходы”.

В качестве новой инициативы с 26 апреля по 14 мая в Таллинне состоится ”мусорный забег” или плоггинг. Это экологическое движение, зародившееся в 2016 году в Швеции, при котором бег трусцой сочетается с защитой окружающей среды. Цель бегуна — собрать разбросанный на дороге мусор, чтобы позднее утилизовать его надлежащим способом. Принять участие может каждый, в любом подходящем месте по всему Таллинну. Это не соревнование, но среди участников будут разыграны сувениры. Условия участия в акции можно найти на страничке Месячника благоустройства — www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu.

Для того, чтобы было удобнее дать вторую жизнь ставшим ненужными вещам и хорошие штучки не закончили свое существование в мусорном контейнере, Центр вторичного использования предлагает этой весной возможность вызвать ”Благотворительное такси” — подробности здесь: https://uuskasutus.ee/ru/takso/?l