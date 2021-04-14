Мнение
14.04.2021, 19:15

Депутат из Маарду: когда пенсионеры Эстонии будут жить богато?

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Николай Дегтяренко
Toidupank jagas tasuta konserve
Toidupank jagas tasuta konserve
Foto: Andres Putting
Лидер оппозиции в Маардуском Горсобрании, депутат Николай Дегтяренко
С 1 апреля средний размер пенсии по старости при полном трудовом стаже в Эстонии превысил 550 евро. Увеличилась также народная пенсия и была введена гибкая система выхода не пенсию.

Однако после повышения пенсий в социальных сетях и медиа Эстонии с новой силой вспыхнула дискуссия, суть которой — поиски ответа на вопрос: почему пенсионеры Эстонии обречены на нищенское существование? 

В пример приводятся Финляндия, Дания и Швеция, где пенсионеры просто купаются в роскоши и живут в своё удовольствие. Вывод: пенсии в Эстонии должны быть такими же, как в развитых странах Европы. Вот такая вот история! Давайте же попробуем разобраться, где в саге о пенсиях факты, а где вымыслы. И как нам сделать так, чтобы пенсионеры Эстонии были всем довольны.

1.       ”Эстония занимает последнее место в Евросоюзе по размеру средней пенсии”. Это миф: меньше, чем в Эстонии, пенсии в Болгарии, Венгрии, Литве, Хорватии, Латвии, Словакии и Польше. Нас это утешать не должно, но реальность такова.

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