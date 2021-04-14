14.04.2021, 19:15
Депутат из Маарду: когда пенсионеры Эстонии будут жить богато?(43)
Foto: Andres Putting
Лидер оппозиции в Маардуском Горсобрании, депутат Николай Дегтяренко
С 1 апреля средний размер пенсии по старости при полном трудовом стаже в Эстонии превысил 550 евро. Увеличилась также народная пенсия и была введена гибкая система выхода не пенсию.
С 1 апреля средний размер пенсии по старости при полном трудовом стаже в Эстонии превысил 550 евро. Увеличилась также народная пенсия и была введена гибкая система выхода не пенсию.