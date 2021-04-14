Депутат из Маарду: когда пенсионеры Эстонии будут жить богато?

Однако после повышения пенсий в социальных сетях и медиа Эстонии с новой силой вспыхнула дискуссия, суть которой — поиски ответа на вопрос: почему пенсионеры Эстонии обречены на нищенское существование?

В пример приводятся Финляндия, Дания и Швеция, где пенсионеры просто купаются в роскоши и живут в своё удовольствие. Вывод: пенсии в Эстонии должны быть такими же, как в развитых странах Европы. Вот такая вот история! Давайте же попробуем разобраться, где в саге о пенсиях факты, а где вымыслы. И как нам сделать так, чтобы пенсионеры Эстонии были всем довольны.

1. ”Эстония занимает последнее место в Евросоюзе по размеру средней пенсии”. Это миф: меньше, чем в Эстонии, пенсии в Болгарии, Венгрии, Литве, Хорватии, Латвии, Словакии и Польше. Нас это утешать не должно, но реальность такова.