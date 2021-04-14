Таллинн начинает прием ходатайств о компенсации за первый день больничного

Как отметила вице-мэр Бетина Бешкина, хотя изначально планировалось начать прием ходатайств завтра, 15 апреля, систему электронного обслуживания удалось подготовить раньше.

”Таллинн будет выплачивать своим жителям пособие в объеме 30 евро за первый день больничного, чтобы поощрить заболевших людей открывать больничные листы уже при появлении первых признаков заболевания. Таким образом мы сможем замедлить распространение вируса и, наряду с этим, дать горожанам чувство уверенности в том, что они справятся с повседневными задачами, — сказала Бешкина. — По первоначальным планам, мы будем выплачивать таллиннцам пособие за первый день болезни до конца апреля, однако при необходимости мы готовы продлить эту меру”.

Получать пособие могут зарегистрированные жители Таллинна. Ходатайства о выплате пособия можно подавать через электронную среду обслуживания после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила компенсацию. Пока больничный лист открыт, подавать заявление нельзя. Система проверит сведения о месте жительства ходатая в Регистре народонаселения и данные листа нетрудоспособности в инфосистеме Больничной кассы, затем город произведет человеку выплату. В электронную среду можно войти через государственную услугу аутентификации: ID-карту, mobiil-ID, Smart-ID и EU eID.

Учитывая высокий риск инфицирования, рекомендуется подавать ходатайство через электронное обслуживание, однако в случае, если это не представляется возможным, заявление можно подать по электронной почте на адрес отдела социального обеспечения районной управы по месту жительства или в зале обслуживания районной управы по месту жительства. Поданное по электронной почте ходатайство должно быть с дигитальной подписью.

По данным Больничной кассы, в среднем в Таллинне ежемесячно открывается 25 000 больничных. Это значит, что компенсация первого дня больничного жителям Таллинна в качестве меры поддержки обойдется городу в 750 000 евро.