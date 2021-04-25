Вдохновение, шутки, зарплата невовремя: чему меня научили четыре месяца работы вакцинатором

Вкалывать иглу в искусственную кожу и вкалывать иглу в настоящую кожу — это две разные вещи. Это я поняла, когда вводила прививку своему первому пациенту в центре массовой вакцинации на севере Лондона. Вы прощупываете лопатку человека и вводите инъекцию на два пальца ниже основания плеча, в центр дельтовидной мышцы. На подготовительных курсах для тренировки этого процесса вам выдают силиконовую ”руку” цвета смущённого лосося.

На самом деле руки — как и люди, которым они принадлежат — уникальны, и нужно некоторое время для того, чтобы начать чувствовать себя уверенно, в очередной раз закрывая специально разработанный и одобренный министерством здравоохранения синий медицинский занавес за каждым новым человеком.

Когда в начале января я увидела объявление о поиске желающих пройти обучение на вакцинаторов, я тут же подала заявку. Сама идея стать активным участником исторической кампании вакцинации захватила меня целиком и полностью.

У меня был опыт работы помощником психолога, я умею успокаивать людей. И, конечно, я как никогда была готова сделать перерыв в бесконечном сидении дома за компьютером в одиночестве.