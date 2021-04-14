Страны ЕС дали зеленый свет единому прививочному сертификату

Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (COREPER) согласовал общую позицию для переговоров с Европарламентом по введению в ЕС единых прививочных сертификатов. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в своем микроблоге в Twitter в среду, 14 апреля. Этот шаг "демонстрирует решимость содействовать свободе передвижения путем введения общего инструмента", отметил Рейндерс.

Решение о введении единых прививочных сертификатов в ЕС будет окончательно принято еще до начала лета, полагает Рейндерс. Накануне он заявил на заседании одного из комитетов Европарламента, что сертификаты планируется ввести в конце июня и они будут использоваться до конца пандемии COVID-19. Ожидается, что документ будет содержать информацию об иммунитете его владельца от коронавируса, которая может основываться не только на прививке, но также на перенесенном заболевании или негативном результате теста.