ВИДЕО: Немков выиграл бой у американца и защитил чемпионский титул
28-летний Немков защитил чемпионский титул, завоеванный в августе прошлого года - тогда российский полутяж нокаутировал американца Райана Бейдера.
Бой Немкова с Дэвисом прошел в рамках четвертьфинала "Гран-при" полутяжеловесов. Победитель турнира получит денежный приз 1 млн долларов.
Немков доминировал в первой половине боя, значительно превзойдя соперника по количеству точных ударов. В последних двух раундах россиянин физически чуть сдал.
"Задача была работать в стойке, перебивать соперника и защищаться от борьбы. Все получилось - боем доволен. Ошибки были, но будем над ними работать. Я готовился к этому поединку. Знал, что он продлится всю дистанцию. Дэвиса очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой", - так прокомментировал ход поединка Немков.
Следующий бой Немков проведет летом в полуфинале "Гран-при". Его соперник определится в начале мая.