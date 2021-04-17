ВИДЕО: Немков выиграл бой у американца и защитил чемпионский титул

"Задача была работать в стойке, перебивать соперника и защищаться от борьбы. Все получилось - боем доволен. Ошибки были, но будем над ними работать. Я готовился к этому поединку. Знал, что он продлится всю дистанцию. Дэвиса очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой", - так прокомментировал ход поединка Немков.