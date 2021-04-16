СЕГОДНЯ: Чемпион Bellator Немков проведет первую защиту пояса

28-летний Немков - чемпион Bellator в полутяжелом весе. Это звание он завоевал в августе прошлого года, победив нокаутом американца Райана Бейдера.

В поединке с 36-летним Дэвисом россиянин проведет первую защиту своего титула. Бой пройдет в рамках четвертьфинала "Гран-при" полутяжеловесов. В этом турнире соперничают 8 бойцов - победитель получит денежный приз 1 млн долларов.

Ранее Немков уже встречался с американским ветераном. В 2018 году российский боец победил Дэвиса раздельным решением судей.

В рамках Bellator 257 проведет бой и старший брат чемпиона организации Виктор Немков (30-7), который также выступает в полутяжелом дивизионе. . Его соперником будет швед Карл Альбректссон (10-3).