14.04.2021, 15:20
Чемпион Bellator Немков проведет первую защиту пояса
Foto: Twitter/MMAjunkie
16 апреля в США пройдет бойцовское представление Bellator 257, главным событием которого станет бой российского полутяжеловеса Вадима Немкова (12-2) с американцем Филом Дэвисом (22-5).
28-летний Немков - чемпион Bellator в полутяжелом весе. Это звание он завоевал в августе прошлого года, победив нокаутом американца Райана Бейдера.
В поединке с 36-летним Дэвисом россиянин проведет первую защиту своего титула. Бой пройдет в рамках "Гран-при" полутяжеловесов. В этом турнире соперничают 8 бойцов - победитель получит денежный приз 1 млн долларов.
Ранее Немков уже встречался с американским ветераном. В 2018 году российский боец победил Дэвиса раздельным решением судей.