Чемпион Bellator Немков проведет первую защиту пояса

28-летний Немков - чемпион Bellator в полутяжелом весе. Это звание он завоевал в августе прошлого года, победив нокаутом американца Райана Бейдера.

В поединке с 36-летним Дэвисом россиянин проведет первую защиту своего титула. Бой пройдет в рамках "Гран-при" полутяжеловесов. В этом турнире соперничают 8 бойцов - победитель получит денежный приз 1 млн долларов.

Ранее Немков уже встречался с американским ветераном. В 2018 году российский боец победил Дэвиса раздельным решением судей.