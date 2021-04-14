Ильвес присоединился к команде платформы телемедицинских консультаций

Фирма была основана Раулем Кялло в 2017 году. Основатели планируют, что к 2025 году через платформу удаленные медицинские услуги будут получать 1 млрд человек.

"Сфера здравоохранения — универсальная тема, которая касается всех, и, как четко показала пандемия, в глобальном мире риски для здоровья больше не знают границ. Мы должны обратить свои взгляды на доступные технологические решения, которые помогут решить проблемы XXI века. Надеюсь, что смогу помочь Viveo своими знаниями и инновационными решениями, чтобы все это стало реальностью”, — прокомментировал Ильвес.

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