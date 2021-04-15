15.04.2021, 17:25
ВИДЕО | 15 лет в нечеловеческих условиях. Как двое друзей возвращают к нормальной жизни отшельника Димку из поселка-призрака Сиргала(10)
Алексей Егоров и Руслан Карин из Силламяэ организовали операцию по спасению отшельника Димки, который 15 лет проживал в нечеловеческих условиях в одном из домов заброшенного шахтерского поселка Сиргала на границе с Россией. О том, как проходит спецоперация, ребята рассказывают на своем YouTube-канале Pacific pool. Корреспондент RusDelfi съездил в Сиргала, чтобы увидеть чудо взаимопомощи своими глазами.