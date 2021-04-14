Эстонец захотел "быстро заработать" и перевел мошенникам более 40 000 евро

Полиции поступило сообщение, что в конце прошлого года жителю волости Мульги в Вильяндимаа поступил телефонный звонок, в ходе которого ему предложили возможность быстро заработать. Мужчина по просьбе направлявшей его женщины скачал на компьютер соответствующую программу и дал чужим людям доступ к своему компьютеру.

Мужчина неоднократно делал переводы и все выглядело так, будто бы его деньги увеличиваются — до тех пор, пока он не захотел снять их. По различным предлогам мужчина не получил свои деньги обратно. Он понял, что стал жертвой мошенников.

За все время он перевел мошенникам более 40 000 евро. Пострадавший обратился в полицию, было заведено уголовное производство.