Эстонец захотел "быстро заработать" и перевел мошенникам более 40 000 евро

Полиции поступило сообщение, что в конце прошлого года жителю волости Мульги в Вильяндимаа поступил телефонный звонок, в ходе которого ему предложили возможность быстро заработать. Мужчина по просьбе направлявшей его женщины скачал на компьютер соответствующую программу и дал незнакомым людям доступ к своему компьютеру.

Мужчина неоднократно делал переводы и все выглядело так, будто бы его деньги увеличиваются — до тех пор, пока он не захотел снять их. Под различными предлогами мужчина не получил свои деньги обратно. и тогда понял, что стал жертвой мошенников.

За все время он перевел мошенникам более 40 000 евро. Пострадавший обратился в полицию, было заведено уголовное производство.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.