В каком интернет-магазине покупать безопасно?

Для получения знака доверия «Безопасное место покупок» интернет-магазин в дополнение к требованиям банков должен соответствовать законам Европейского Союза, Эстонской Республики и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, регулирующим связанные с покупкой условия договора, гарантии, возврата, отступления, продажи и транспорта. В интернет-магазинах, получивших знак, покупателю не нужно беспокоиться о том, акцептирует ли продавец право на возврат в течение 14 дней, вернет ли все деньги при возврате товара и отражает ли при оформлении покупки все необходимые ссылки и бланки.

Частично контролируют безопасность интернет-магазина банки и поставщики платежных решений: применяет ли интернет-магазин Закон о защите персональных данных GDPR, есть ли у домена сертификаты безопасности и безопасны ли платежные решения? Но помимо этих правил добавляется еще множество законов, очень важных не для продавца, а именно для покупателя. «Так, некоторые крупные банки рекомендуют интернет-продавцам сначала ходатайствовать о знаке доверия «Безопасное место покупок» и снова обратиться в банк для сотрудничества лишь после получения знака. Такая обратная связь является признанием знака доверия «Безопасное место покупок»».

Чтобы обеспечить покупателям чувство уверенности при совершении интернет-покупок, Союз интернет-торговли Эстонии присваивает знак доверия «Безопасное место покупок» (Turvaline ostukoht) интернет-магазинам, соответствующим установленным критериям. По словам руководителя союза Тыну Вяэта, интернет-покупки – это растущий тренд, что в свою очередь выводит на рынок новые интернет-магазины в дополнение к возможности покупать по всему миру. «Не все из них могут в своей деятельности стопроцентно исходить из действующего законодательства и учитывать все права потребителей . Это может быть не злонамеренно, а по незнанию. В результате работы Департамента защиты прав потребителя и технического надзора мы не так давно выявили 500 интернет-магазинов, приблизительно в половине из которых пренебрегали установленными для интернет-магазинов правилами. Лишь 2 % интернет-магазинов, ходатайствовавших о знаке доверия «Безопасное место покупок», получили его, так сказать, безупречно, без того, чтобы в интернет-магазине необходимо было сделать изменения», – добавил Вяэт.

«Кроме того, можно быть уверенным, что предприятия, имеющие знак доверия «Безопасное место покупок», не входят в черный список Департамента защиты прав потребителя и технического надзора. И если магазин, имеющий знак доверия, попадет в черный список, в зависимости от серьезности нарушения он может быть лишен знака. В этом мы тесно сотрудничаем с Департаментом защиты прав потребителя и технического надзора, - заверяет руководитель союза. – Мы координируем работу с Департаментом защиты прав потребителя и технического надзора с тем, чтобы ходатайствующие о получении знака не были в черном списке. В случае, если в течение года нам или департаменту поступает от потребителей информация о более чем двух нерешенных проблемах или нарушениях закона, интернет-магазин лишается права носить знак доверия».

По оценке главы одного из самых крупных в Эстонии интернет-магазина Hansapost.ee Таави Райура, наличие знака доверия «Безопасное место для покупки», несомненно, важно как для потребителя, так и для интернет-магазина. «Подавая заявку на знак и получая его, мы можем быть уверены, что наш интернет-магазин выполняет все требования безопасности и соответствует законам, установленным для интернет-торговли. С другой стороны, это дает чувство безопасности покупателю, который может быть уверен, что при заказе в нашем интернет-магазине все его права всегда защищены», – добавляет он.

Проверьте, правильный ли знак!

Интернет-магазины, получившие знак доверия «Безопасное место для покупки», обязаны отображать лого на главной странице интернет-магазина, где покупателям легко его найти. Лого должно быть снабжено ссылкой на страницу Союза интернет-торговли Эстонии, где покупатель может проконтролировать, внесен ли интернет-магазин в список имеющих знак доверия и имеет ли право носить знак. К сожалению, в последнее время среди недобросовестных интернет-торговцев участилось копирование знака доверия, поэтому стоит убедиться, что знак доверия «Безопасное место для покупки» содержит слова «Союз интернет-торговли Эстонии» (Eesti E-kaubanduse Liit), ссылку на сайт союза, и что интернет-магазин внесен в список тех, что имеют такой знак.

Ходатайствовать о получении знака могут интернет-магазины, которые входят в Союз интернет-торговли Эстонии и работают минимум один год. В настоящее время в Эстонии знак доверия имеют по меньшей мере 162 интернет-магазина, которые соответствуют установленным условиям. Какие интернет-магазины Эстонии имеют знак доверия «Безопасное место для покупки, смотрите на сайте Союза интернет-торговли.

Безопасных интернет-покупок!