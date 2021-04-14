ВИДЕО | Нынешняя относительная стабильность связана с ограничениями. Вице-мэры Таллинна — о пандемии

За последние сутки 549 тестов на коронавирус оказались положительными.

Бетина Бешкина: за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей равна 693, уменьшилось число ежедневно заболевающих людей, но к сожалению, процесс полного выздоровления занимает очень много времени, люди находятся в больницах, персонал всё еще перегружен, плановое лечение в Таллинне всё еще не восстановилось в полном объеме. Сегодняшнее более-менее стабильное положение достигнуто, благодаря тем ограничениям, которые ввели. Не исключено, что их начнут смягчать в определенный момент.

Большая роль в предотвращении распространения коронавируса отведена вакцинации. Если у вас есть возможность вакциниироваться, нужно ей пользоваться. Еще одна возможность — это больничный, его компенсация за первый день. С сегодняшнего дня можно подавать ходатайство на получение компенсации за первый день больничного в интернет-среде Таллинна (на видео можно посмотреть, как это сделать — прим. RusDelfi). Напоминаю, что сумма компенсации — 30 евро.

Одним из критериев является то, что больничный уже закрыт?

Да, дело в том, что есть разные варианты. Бывает, что он болеет, закрывает больничный, открывает новый. Важно то, что он завершен, и больничная касса уже сделала выплаты. Мы призываем всех подавать заявления в электронном виде. Если у вас пожилые родственники, которые не так дружат с интернет-средой, помогите им, пожалуйста.

Калле Кландорф: 30 лет назад мы начали в Таллинне делать месячники благоустройства. Первые годы мы чистили город, убирали мусор. В этом году у нас новый взгляд на уборку города. У нас слоган — ответственность перед будущим.

Первое, с чего мы начинаем — сами с себя. Работники горуправы начинают дигитальную уборку мусора, чистим телефоны и компьютеры от старых файлов, документов, чтобы хорошо работали и не было проблем.

В апреле начинаем чистить улицы с водой. В следующий понедельник сделаем небольшой парад машин, которые будут водой убирать улицы. 22, 29 апреля и 6 мая — семинар "Зеленый мир".