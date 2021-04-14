Дело о торговле гражданством: госпрокурор опоздала с кассацией на 17 часов и 20 минут

А все потому, что государственный прокурор Элелийс Раттам на 17 часов и 20 минут опоздала с подачей кассационной жалобы в госсуд.

В связи с этим сегодня вступило в силу вынесенное в отношении Генрихсон в январе этого года решение Таллиннского окружного суда, которое госпрокуратура посчитала слишком мягким и хотела оспорить.

Судебный процесс над обвиняемой в массовой подделке документов Любовью Генрихсон, бизнес-план которой состоял в торговле эстонским гражданством, начался в 2018 году.

Помимо нее, обвинение было предъявлено еще 11 лицам. На Генрихсон работали многие работники Департамента полиции и погранохраны, которые делали все для того, чтобы клиенты Генрихсон получили вид на жительство или эстонское гражданство, подделывая для этого государственные документы, в том числе, например, результаты экзамена по языку, виды на жительство, являющиеся основанием для получения гражданства документы и медицинские справки.

Подробнее о судебном процессе и личности обвиняемой вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

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