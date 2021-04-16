Новости Эстонии
16.04.2021, 07:09

Когда очень не хочется сидеть на уроке: ученик из Рапла организовал кибератаку на свою школу

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Priit Simson
Работы школы Весироози в Рапла была нарушена в течение двух дней, так как мальчик младше 14 лет с помощью своего смартфона заказал кибератаку на IP-адрес школы.

5 ноября прошлого года ученики еще находились на контактном обучение, и школа Весироози в Рапла, где учится 520 детей, не исключение. После первого урока одна учительница попыталась сделать ксерокопии, но у нее ничего не вышло.

Как выяснилось, IP-адрес школы подвергся кибератаке. Это была DDoS атака, цель которой — довести систему до отказа, то есть создание таких условий, при которых пользователи системы не смогут получить доступ к серверам, либо этот доступ затруднен. В результате этого учителя не могли получить доступ к онлайн-материалам, не могли пользоваться принтером и ксероксом.

Школьный IT-специалист начал разбираться в ситуации. Он связался поставщиком интернета Telia, где ему сообщили, что проблему создает внешний источник. Тогда мужчина заподозрил, что атака могла быть организована с даркавеба, то есть теневого интернета, и обратился в Департамент государственной инфосистемы (RIA).

RIA подтвердил, что имеет место кибератка и попросила школу обратиться в полицию.

Директор школы Яан Реймунд говорит, что в школе довольно быстро поняли, кто стоит за атакой. Но зачем подростку заказывать кибератаку на сервера своей школы? "Он не смог сказать, почему сделал это. Когда ходили с ним в полицию, он просто пожимал плечами", — говорит директор. По его словам, услуга атаки обошлась мальчику бесплатно.

Директор добавил, что осенью мальчик ввязался в плохую компанию, в связи с чем у него были проблемы. Однако на сегодняшний день он в лучшей ситуации, его оценки и поведение школы улучшились. Директор списывает это на хорошее сотрудничество между семье мальчика и школьным социальным педагогом. Он считает, что на мальчика повлияла и беседа с молодежным полицейским.

В полиции говорят, что мальчик просто захотел посмотреть, что будет, если отключить в школе интернет. Он видел в интернете видео про это и решил попробовать. Так как он младше 14 лет, то его нельзя привлечь к ответственности. Зато он пять дней подряд после школы занимался полезными работами, чтобы искупить вину.

Теперь школа усилила свою киберзащиту, но директор признает, что от вообще от всех кибератак иметь защиту нельзя.

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