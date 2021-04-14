ФОТО | Стрельба в центре Риге: один человек убит, полиция просит отозваться владельцев видеорегистраторов(8)
Как передает репортер портала Delfi с места событий, убитый лежит около автомашины VW Touareg. Судя по следам на месте преступления, стрельба началась возле выезда из многоэтажки Astra Lux на ул. Г. Астрас. Преступник или преступники преследовали автомобиль до стоянки у Дома мебели. VW Touareg проехался по газону, снес часть ограждения и въехал на парковку, которая уже какое-то время пустует.
Автомобиль поврежден, видны три пулевых отверстия.
Полиция начала уголовный процесс и просит отозваться владельцев видеорегистраторов, которые с 06.30 до 08.30 ехали по ул. Г. Астрас на участке от ул. Дзелзавас до ул. А.Деглава. Анонимность гарантируется.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Более подробная информация пока не предоставляется.