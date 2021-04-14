ГРАФИКИ | В каких магазинах Эстонии покупать продукты выгоднее всего

Согласно статистике, недельная продуктовая корзина для семьи из четырех человек в марте этого года стоила 80 евро. По сравнению с мартом 2020 года рост составил 2,4%. Речь идет о самой дорогой мартовской корзине за весь период рассмотрения (1992-2020).

По сравнению с январем цены на продукты, вошедшие в выборку потребительской корзины, выросли почти на шесть евро в Maxima, на пять евро в Selver и почти на шесть евро в Coop. Стоимость продуктовой корзины Rimi и Grossi осталась прежней.

Самая дешевая продуктовая корзина в апреле оказалась в магазине Grossi, между Maxima, Prisma и Rimi наблюдается очень жесткая конкуренция. Самая дорогая корзина — в Selver.

За самые выгодные цены на молочные продукты конкурируют Grossi, Selver и Prisma. Однако, если исключить продукты собственного производства, то в Coop можно купить молоко по самой выгодной цене. Стоимость молока в разных сетях варьируется от 0,44 до 0,55 евро.

Цены на фарш снизилась во всех магазинах, в вот стоимость остальных мясных продуктов осталась прежней. Лучшие цены на овощи и фрукты в апреле предлагает Rimi.

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