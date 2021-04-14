Девушка дня. Самая красивая спортсменка Эстонии Саския Алусалу

Саския родом из Йыгева, 6-тысячного городка на востоке Эстонии. Свои первые шаги на льду она сделала лишь в 2006 году (первый тренер — Вяйно Трейман), а до этого занималась футболом, а еще училась в музыкальной школе. Однако совсем скоро Алусалу переросла внутренний уровень соревнований - еще будучи юниоркой Алусалу выиграла всё золото страны, и чтобы развиваться ей необходимо было отправляться в более конькобежные страны.

Свое конькобежное счастье очаровательная эстонка искала в Германии и Нидерландах. И в сотрудничестве с канадцем Джереми Уотерспуном и голландцем Вимом ден Элсеном нашла. В 2018 году она не только стала первой представительницей нашей страны в женском конькобежном спорте на Олимпиаде, но и сходу заняла 4-е место.

Кстати на открытии Олимпийских игр в Корее Саския Алусалу несла сине-черно-белый флаг эстонской республики. А ведь тогда еще никто не знал, что Олимпиада получится для нее столь успешной.

В свободное от конькобежного спорта время Саския любит кататься на велосипеде и, конечно, вести инстаграм, в котором радует поклонников своими фотографиями с соревнований, тренировок. Находится на странице инстаграма место и самым обычным фотографиям, которые приобретают особый лоск, учитывая очарование спортсменки.

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