ВИДЕО | Возникли очаги многоквартирных домов. Представители сферы здравоохранения рассказали о ситуации

Несмотря на снижение заболеваемости, мы по-прежнему находимся в красной зоне, отметила в начале конференции Мари-Анне Хярма. Вакцинация пожилых людей должна быть приоритетом. Количество пациентов в больницах снижается, но расслабляться рано. ”Не следует путать облегчение ситуации с ее нормализацией. До этого еще далеко”, — отметила представитель ведомства.

Она отметила, что в последнее время возникли очаги многоквартирных домов. В связи с чем Хярма напомнила, что, если человек болен или является близкоконтактным, он не должен выходить на улицу.

Танель Кийк в свою очередь отметил, что цифры улучшаются, но причина этому — разумное поведение людей. ”Поэтому правительство пока не приняло решения о смягчении ограничений, еще рано. При ослаблении ограничений у нас нет права на ошибку. Если мы откроемся сейчас, то не исключено, что вскоре нам снова придется вводить ограничения”.

В северном регионе в отделениях интенсивной терапии свободны несколько мест. ”Нельзя сказать, что нагрузка в больницах низкая или средняя. Вакцинация помогает снизить нагрузку, поэтому мы сосредоточились на вакцинации пожилых людей и людей из группы риска, — сказал министр. — В возрастной группе 70+ мы достигли охвата более 50 процентов, в возрастной группе 60-69 лет охват составляет почти 40 процентов. Определенная часть жителей Эстонии уже переболела. Продолжаем вакцинацию пожилых людей и представителей групп риска”.

"Все идет по графику, чтобы к концу второго квартала мы могли предложить возможность вакцинироваться всем желающим. Если произойдут изменения в графиках поставок или разрешениях на вакцины, то график может измениться. Поэтому, к сожалению, сегодняшняя информация не является окончательной", — заключил Кийк.

Как стало известно ранее, за сутки в Эстонии было выявлено 549 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 693,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 14,1%.