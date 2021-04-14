14.04.2021, 11:10
ГРАФИК | Возраст попадающих в больницы из-за COVID-19 пациентов снижается(3)
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Начиная с января наблюдается снижение возраста госпитализированных из-за коронавируса пациентов. Если в самом начале года средний возраст составлял 69 лет, то в марте уже 64.
Как сообщил Департамент здоровья, по сравнению с первой волной возраст госпитализированных пациентов снизился на десять лет. Это означает, что первым пациентам, которые попадали в больницы из-за коронавируса, было в районе 80 лет. Сейчас же это 67 лет. Средний возраст мужчин 64 года, женщин — 69 лет, при этом в первые три месяца текущего года женщин на стационарном лечении находилось больше, чем мужчин (в среднем на 100 в месяц).
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