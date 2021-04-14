ГРАФИК | Возраст попадающих в больницы из-за COVID-19 пациентов снижается

Как сообщил Департамент здоровья, по сравнению с первой волной возраст госпитализированных пациентов снизился на десять лет. Это означает, что первым пациентам, которые попадали в больницы из-за коронавируса, было в районе 80 лет. Сейчас же это 67 лет. Средний возраст мужчин 64 года, женщин — 69 лет, при этом в первые три месяца текущего года женщин на стационарном лечении находилось больше, чем мужчин (в среднем на 100 в месяц).