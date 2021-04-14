Отец-одиночка не хотел оставлять ребенка одного и лечился от COVID-19 дома. Теперь он в больнице на управляемом дыхании

У другой мужчина возраста 50+ отказали почки, его кровь очищает гемодиализный аппарат. Врач не решается предположить, заработают ли его почки снова. Она отмечает, что до заражения коронавирусом его почки были в порядке.

У мужчины возраста 60+, который находился в COVID-отделении с воспалением легких, образовался в кишечнике тромб. Часть кишечника отмерла из-за тромба, ее пришлось удалять. Рийгор не знает, поправится ли он. COVID-19 связан с высоким риском возникновения тромботических осложнений, особенно у больных, которые уже попали в интенсивную терапию.

Рийгор говорит, что иногда приходится выбирать, что врачам делать не нравится. Однако если выбор стоит между 30-40-летним или 85-летним пациентом, то выбирают более молодого.

Если у человека очень много сопутствующих заболеваний или очень преклонный возраст, то ему нельзя назначать очень сильное лечение, так как он этого просто не переживет.

Всего в PERH 28 койко-мест в интенсивной терапии третьей степени, в отделении Рийгор — 14. Сейчас свободна лишь одна койка, днем ранее в отделении умерли два пациента, а утром уже привезли одного нового.

Пациентов переворачивают через каждый два часа, чтобы у них не образовались пролежни. Их полностью моют каждый день, расчесывают волосы, о чем они даже и не подозревают. Вечером и утром находящимся без сознания больным чистят зубы, их кормят три раза в день внутривенно или через трубку в носу.

Интенсивная терапия третьей, то есть наивысшей степени настолько неудобная, что человек без наркоза не перенес бы этого.

У большинства из уголка рта торчит дыхательная трубка, которая на 20-25 см спускается в трахею. А у тех, кто здесь уже больше двух недель, проделана дырка в шее и дыхательная трубка вставлена через нее напрямую в трахею, потому что если так долго держать трубку вставленной через рот, то может начаться воспаление.

Руководитель третьего отделения интенсивной терапии PERH Кайри Марие Рийгор говорит, что у них находятся COVID-пациенты разного возраста: 37, 43, 47, 53, 58, 58, самому старшему 76. Всего 11 мужчин и две женщины, все на управляемом дыхании.

Рийгор рассказывает, что если врачи видят, что человек в крайне плохом состоянии и вряд ли выживет, то связываются с его близкими и предлагают возможность попрощаться.

У одного пациента, мужчины возраста 30+ тоже отказали почки. по словам врача, вызывает опасение, что у такого молодого человека возникает такая серьезная болезнь. Она предполагает, что именно британский штамм коронавируса так влияет на молодых.

Мужчина возраста 40+ был на управляемом дыхании 20 дней, и теперь уже несколько дней "пробуждается". Это означает, что его легкие все его поддерживает дыхательный аппарат, но наркоз закончен. Самостоятельно пациент все еще дышать не может, дыхательная трубка вставлена в его трахею напрямую через шею. Мужчина все еще без сил, еле двигается и не может говорить, но идет на контакт.

Что же с ним будет дальше? Врач говорит, что его будут заново готовить к самостоятельной жизни. Физиотерапевты научат его снова поворачиваться, сидеть, вставать. Дыхательный аппарат еще останется, но мужчине придется снова учиться глотать, так как все это время он питался через трубку в носу. Рийгор называет этого пациента "положительным случаем".

Самый печальный случай в отделении — мужчина возраста 40+, отец-одиночка, которого дома ждет 12-летний ребенок. Еще до интенсивной терапии он попал в COVID-отделение, где сам рассказал все о своей жизни. Он сказал, что долго лечился дома самостоятельно, так как не хотел оставлять 12-летнего ребенка дома одного.

В больницу он уже попал в тяжелом состоянии, с воспалением легких и дыхательной недостаточностью. Сначала ему стало лучше, но внезапно его состояние резко ухудшилось. В интенсивную терапию он поступил еще в сознании, но вскоре уже не смог самостоятельно дышать и его перевели на управляемое дыхание.

К вечеру третье отделение уже заполнено, не остается ни одного свободного места.

Рийгор говорит, что прекрасно понимает, что тем людям, которые ежедневно не видят того, что происходит в больницах, сложно поверить всему, что происходит на самом деле. Однако на самом деле все новые смерти каждый день — это не просто статистика в новостях, это чьи-то родные и близкие, которых больше нет.

"Мы тоже устали и хотим сходить в кино, в театр, встретиться с друзьями. Но для того, чтобы мы смогли это сделать, нужно еще немножко потерпеть, носить маски и при возможности вакцинироваться", — сказала врач.

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