Отец-одиночка не хотел оставлять ребенка одного и лечился от COVID-19 дома. Теперь он в больнице на управляемом дыхании(15)
Руководитель третьего отделения интенсивной терапии PERH Кайри Марие Рийгор говорит, что у них находятся COVID-пациенты разного возраста: 37, 43, 47, 53, 58, 58, самому старшему 76. Всего 11 мужчин и две женщины, все на управляемом дыхании.
У большинства из уголка рта торчит дыхательная трубка, которая на 20-25 см спускается в трахею. А у тех, кто здесь уже больше двух недель, проделана дырка в шее и дыхательная трубка вставлена через нее напрямую в трахею, потому что если так долго держать трубку вставленной через рот, то может начаться воспаление.
Интенсивная терапия третьей, то есть наивысшей степени настолько неудобная, что человек без наркоза не перенес бы этого.
Пациентов переворачивают через каждый два часа, чтобы у них не образовались пролежни. Их полностью моют каждый день, расчесывают волосы, о чем они даже и не подозревают. Вечером и утром находящимся без сознания больным чистят зубы, их кормят три раза в день внутривенно или через трубку в носу.
Всего в PERH 28 койко-мест в интенсивной терапии третьей степени, в отделении Рийгор — 14. Сейчас свободна лишь одна койка, днем ранее в отделении умерли два пациента, а утром уже привезли одного нового.
Если у человека очень много сопутствующих заболеваний или очень преклонный возраст, то ему нельзя назначать очень сильное лечение, так как он этого просто не переживет.
Рийгор говорит, что иногда приходится выбирать, что врачам делать не нравится. Однако если выбор стоит между 30-40-летним или 85-летним пациентом, то выбирают более молодого.
У мужчины возраста 60+, который находился в COVID-отделении с воспалением легких, образовался в кишечнике тромб. Часть кишечника отмерла из-за тромба, ее пришлось удалять. Рийгор не знает, поправится ли он.COVID-19 связан с высоким риском возникновения тромботических осложнений, особенно у больных, которые уже попали в интенсивную терапию.
У другой мужчина возраста 50+ отказали почки, его кровь очищает гемодиализный аппарат. Врач не решается предположить, заработают ли его почки снова. Она отмечает, что до заражения коронавирусом его почки были в порядке.
Рийгор рассказывает, что если врачи видят, что человек в крайне плохом состоянии и вряд ли выживет, то связываются с его близкими и предлагают возможность попрощаться.
У одного пациента, мужчины возраста 30+ тоже отказали почки. по словам врача, вызывает опасение, что у такого молодого человека возникает такая серьезная болезнь. Она предполагает, что именно британский штамм коронавируса так влияет на молодых.
Мужчина возраста 40+ был на управляемом дыхании 20 дней, и теперь уже несколько дней "пробуждается". Это означает, что его легкие все его поддерживает дыхательный аппарат, но наркоз закончен. Самостоятельно пациент все еще дышать не может, дыхательная трубка вставлена в его трахею напрямую через шею. Мужчина все еще без сил, еле двигается и не может говорить, но идет на контакт.
Что же с ним будет дальше? Врач говорит, что его будут заново готовить к самостоятельной жизни. Физиотерапевты научат его снова поворачиваться, сидеть, вставать. Дыхательный аппарат еще останется, но мужчине придется снова учиться глотать, так как все это время он питался через трубку в носу. Рийгор называет этого пациента "положительным случаем".
Самый печальный случай в отделении — мужчина возраста 40+, отец-одиночка, которого дома ждет 12-летний ребенок. Еще до интенсивной терапии он попал в COVID-отделение, где сам рассказал все о своей жизни. Он сказал, что долго лечился дома самостоятельно, так как не хотел оставлять 12-летнего ребенка дома одного.
В больницу он уже попал в тяжелом состоянии, с воспалением легких и дыхательной недостаточностью. Сначала ему стало лучше, но внезапно его состояние резко ухудшилось. В интенсивную терапию он поступил еще в сознании, но вскоре уже не смог самостоятельно дышать и его перевели на управляемое дыхание.
К вечеру третье отделение уже заполнено, не остается ни одного свободного места.
Рийгор говорит, что прекрасно понимает, что тем людям, которые ежедневно не видят того, что происходит в больницах, сложно поверить всему, что происходит на самом деле. Однако на самом деле все новые смерти каждый день — это не просто статистика в новостях, это чьи-то родные и близкие, которых больше нет.
"Мы тоже устали и хотим сходить в кино, в театр, встретиться с друзьями. Но для того, чтобы мы смогли это сделать, нужно еще немножко потерпеть, носить маски и при возможности вакцинироваться", — сказала врач.