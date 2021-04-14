Купленные лайки прокремлевских аккаунтов: расследование DW

Полтора-два рубля за лайк и репост в Facebook, еще столько же — за лайк и ретвит в Twitter. По таким расценкам покупается продвижение для аккаунтов в соцсетях депутата российской Госдумы (ГД) Леонида Слуцкого. Посты председателя комитета ГД по международным делам, где он обычно рассказывает про "провокации со стороны Брюсселя" или "адский абсурд" администрации Байдена, регулярно выкладываются на одну из популярных бирж лайков, выяснила DW.

При соответствующем запросе поисковик Google выдает платформу Bosslike.ru одной из первых. Она позволяет накручивать не только лайки, но и подписчиков, репосты, просмотры во всех популярных соцсетях — от "Одноклассников" и VK до Telegram, YouTube и TikTok.

Все последние посты Слуцкого появляются на бирже лайков

Биржа предлагает ориентировочные ставки за разного вида активность в тех или иных соцсетях. Но в итоге каждый заказчик накрутки сам определяет цену за одно выполнение его задания. Логика проста: чем выше он устанавливает оплату, тем быстрее другие участники биржи выполняют задание.

Цены за посты Слуцкого — одни из самых высоких на данной бирже. Лайки или репосты в Facebook и Twitter обходятся заказчику в сумму баллов, эквивалентную от полутора до двух рублей.

Теоретически покупать лайки и ретвиты для Леонида Слуцкого может кто угодно — для регистрации на площадке достаточно лишь адреса электронной почты. А размещать можно ссылки на любой пост или аккаунт. Но по меньшей мере с середины марта, когда DW начала наблюдение за активностью на этой бирже лайков, на ней появлялись все посты депутата Госдумы. Например, апрельскую запись Слуцкого в Facebook о ситуации на российско-украинской границе выставили на эту платформу в течение получаса после публикации. DW отправила депутату Госдумы письменный запрос с просьбой пояснить, причастен ли он или его подчиненные к покупке лайков и репостов для его записей в соцсетях. На момент публикации текста Леонид Слуцкий не отреагировал на запрос DW.

Купленная активность в соцсетях