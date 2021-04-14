За сутки в Эстонии выявлено 549 случаев заражения коронавирусом, умерли восемь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 317 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 239 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 67, в Ляэне-Вирумаа — 29, в Пярнумаа и Тартумаа — по 17, в Рапламаа — 15, в Ляэнемаа, Вырумаа и Ярвамаа — по 11 новых положительных тестов. В Пылвамаа прибавилось девять, на Сааремаа — восемь, в Валгамаа и Вильяндимаа — по семь, на Хийумаа — четыре и в Йыгевамаа — три новых случая заражения. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 693,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 14,1%.

За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 529 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении старше 60 лет 409 человек (77%).

За сутки ввели 2 866 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 263 081 человеку, из которых 75 841 получил обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 52%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Ляэнемаа, Тартумаа, Ярвамаа, Рапламаа и на Сааремаа.

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